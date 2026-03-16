Ausblick: HealthEquity präsentiert Quartalsergebnisse

HealthEquity lädt am 17.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,898 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 311,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 332,3 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,96 USD im Vergleich zu 1,09 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,20 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at