Ausblick: Healthpeak Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Healthpeak Properties lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Healthpeak Properties die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,028 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Healthpeak Properties 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Healthpeak Properties nach den Prognosen von 8 Analysten 725,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 694,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,330 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at