Healthpeak Properties Aktie
WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Healthpeak Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Healthpeak Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,053 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,67 Prozent verringert. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Healthpeak Properties 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 694,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Healthpeak Properties 702,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,195 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,85 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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