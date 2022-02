Ausblick: Healthpeak Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Healthpeak Properties lässt sich am 08.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Healthpeak Properties die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,087 USD. Das entspräche einer Verringerung von 67,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 476,5 Millionen USD gegenüber 431,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,955 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,770 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,88 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,64 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at