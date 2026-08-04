Ausblick: Healthsouth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Healthsouth wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,48 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Healthsouth 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,57 Milliarden USD – ein Plus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Healthsouth 1,46 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,54 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,42 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at