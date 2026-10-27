Healthsouth Aktie
WKN DE: A2H9HM / ISIN: US29261A1007
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Healthsouth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Healthsouth lädt am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Healthsouth noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,60 Milliarden USD gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,11 USD im Vergleich zu 5,54 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 6,46 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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