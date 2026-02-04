Ausblick: Healthsouth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Healthsouth wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,31 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 5,93 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at