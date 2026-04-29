Healthsouth Aktie
WKN DE: A2H9HM / ISIN: US29261A1007
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Healthsouth verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Healthsouth öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Healthsouth noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Healthsouth 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,57 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Healthsouth 1,46 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,92 USD im Vergleich zu 5,54 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,42 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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