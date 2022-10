Ausblick: HealthStream informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HealthStream lässt sich am 24.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HealthStream die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,052 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HealthStream ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,71 Prozent auf 68,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,306 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 269,8 Millionen USD im Vergleich zu 256,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at