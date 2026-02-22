Ausblick: HealthStream stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HealthStream wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HealthStream ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 74,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 76,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,634 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,660 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 300,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 291,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at