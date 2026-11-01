HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: HealthStream stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HealthStream äußert sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,158 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 82,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,737 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,610 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 329,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 304,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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