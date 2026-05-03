Ausblick: HealthStream veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HealthStream präsentiert in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,162 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 79,7 Millionen USD gegenüber 73,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,732 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 326,3 Millionen USD, gegenüber 304,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at