HealWELL A a Aktie
WKN DE: A3EWDE / ISIN: CA42249X1006
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: HealWELL AI A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HealWELL AI A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.
11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 33,2 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 17,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 40,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,084 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,190 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 136,8 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 103,8 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv
|
06.08.26
|Ausblick: HealWELL AI A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: HealWELL AI A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: HealWELL AI A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.