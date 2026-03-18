HealWELL A a Aktie

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WKN DE: A3EWDE / ISIN: CA42249X1006

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: HealWELL AI A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HealWELL AI A präsentiert in der am 19.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,033 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

HealWELL AI A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,9 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,180 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,190 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 102,6 Millionen CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 39,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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