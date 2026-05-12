HeartBeam Aktie
WKN DE: A3C7MX / ISIN: US42238H1086
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: HeartBeam informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
HeartBeam lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HeartBeam die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,458 USD im Vergleich zu -0,620 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,1 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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