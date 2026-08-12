HeartBeam Aktie
WKN DE: A3C7MX / ISIN: US42238H1086
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: HeartBeam stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HeartBeam stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,086 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,2 Millionen USD für HeartBeam, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,358 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,620 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 0,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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