HeartBeam Aktie
WKN DE: A3C7MX / ISIN: US42238H1086
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: HeartBeam veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
HeartBeam gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,090 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,383 USD je Aktie, gegenüber -0,620 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 0,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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