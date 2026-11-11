HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: HeartFlow präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HeartFlow lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,103 USD gegenüber -1,040 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll HeartFlow nach den Prognosen von 9 Analysten 65,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 40,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,415 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,170 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 248,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 176,0 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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