HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: HeartFlow stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HeartFlow stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,188 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 96,42 Prozent erhöht. Damals waren -5,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 33,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 49,7 Millionen USD gegenüber 37,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,556 USD, gegenüber -3,170 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 220,4 Millionen USD im Vergleich zu 176,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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