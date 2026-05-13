Ausblick: HeartFlow stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HeartFlow stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,188 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 96,42 Prozent erhöht. Damals waren -5,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 33,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 49,7 Millionen USD gegenüber 37,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,556 USD, gegenüber -3,170 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 220,4 Millionen USD im Vergleich zu 176,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at