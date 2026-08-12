Ausblick: HeartFlow verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HeartFlow wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,134 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,460 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 56,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 30,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 43,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,486 USD im Vergleich zu -3,170 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 230,1 Millionen USD, gegenüber 176,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at