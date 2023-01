Ausblick: Heartland Financial USA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Heartland Financial USA lädt am 30.01.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2022 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,34 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Heartland Financial USA ein EPS von 1,12 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,57 Prozent auf 189,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,76 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 723,3 Millionen USD, gegenüber 689,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at