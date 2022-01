Ausblick: Heartland Financial USA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Heartland Financial USA wird am 31.01.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,980 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 177,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 165,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie, gegenüber 3,57 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 698,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 612,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at