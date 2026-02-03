Heba Fastighets AB Registered b Aktie
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Heba Fastighets Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Heba Fastighets Registered B äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Heba Fastighets Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,650 SEK je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,8 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Heba Fastighets Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 151,4 Millionen SEK aus.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,43 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,600 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 606,0 Millionen SEK, gegenüber 561,8 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Aktien in diesem Artikel
|Heba Fastighets AB Registered Shs -B-
|29,75
|-0,83%
