Heba Fastighets AB Registered b Aktie

Heba Fastighets AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DM19 / ISIN: SE0017911480

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Heba Fastighets Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Heba Fastighets Registered B äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Heba Fastighets Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,650 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,8 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Heba Fastighets Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 151,4 Millionen SEK aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,43 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,600 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 606,0 Millionen SEK, gegenüber 561,8 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Heba Fastighets AB Registered Shs -B- 29,75 -0,83% Heba Fastighets AB Registered Shs -B-

