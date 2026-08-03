Ausblick: Hecla Mining zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hecla Mining präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,183 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hecla Mining noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 21,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 368,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 304,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie, gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at