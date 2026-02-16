Ausblick: Hecla Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hecla Mining wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 361,0 Millionen USD – ein Plus von 44,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hecla Mining 249,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,414 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,33 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 929,9 Millionen USD in den Büchern standen.

