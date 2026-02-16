Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Hecla Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hecla Mining wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 361,0 Millionen USD – ein Plus von 44,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hecla Mining 249,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,414 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,33 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 929,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hecla Mining Co.
|
07:01
|Ausblick: Hecla Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Hecla Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Hecla Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Hecla Mining Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hecla Mining Co.
|18,98
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.