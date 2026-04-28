Heg Aktie
ISIN: INE545A01024
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Heg stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Heg wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Heg im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,90 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,820 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Heg mit einem Umsatz von insgesamt 7,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 38,07 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,72 INR, gegenüber 5,96 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 27,65 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 21,48 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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