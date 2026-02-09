Ausblick: Heg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Heg stellt am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,50 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,98 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,32 INR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 6,15 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 28,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Heg einen Umsatz von 4,78 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,15 INR aus. Im Vorjahr waren 5,96 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 28,43 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 21,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at