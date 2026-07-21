Ausblick: Heg zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Heg präsentiert am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 10,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Heg ein EPS von 5,43 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Heg 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 6,27 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Heg 6,17 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 25,05 INR, gegenüber 17,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 31,45 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,54 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at