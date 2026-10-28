Ausblick: HeidelbergCement India legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HeidelbergCement India lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,833 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HeidelbergCement India noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,40 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,20 INR, gegenüber 5,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 24,69 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,30 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at