HeidelbergCement India Aktie
WKN DE: A0YJXP / ISIN: INE578A01017
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: HeidelbergCement India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HeidelbergCement India lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HeidelbergCement India in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,38 Milliarden INR im Vergleich zu 5,98 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,40 INR im Vergleich zu 5,91 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 24,72 Milliarden INR, gegenüber 23,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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