Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

HeidelbergCement India Aktie

HeidelbergCement India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJXP / ISIN: INE578A01017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: HeidelbergCement India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HeidelbergCement India lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HeidelbergCement India in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,38 Milliarden INR im Vergleich zu 5,98 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,40 INR im Vergleich zu 5,91 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 24,72 Milliarden INR, gegenüber 23,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HeidelbergCement India Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu HeidelbergCement India Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HeidelbergCement India Ltd 158,85 0,76% HeidelbergCement India Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und KI-Sorgen: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Sowohl beim heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt ist ein Plus zu erkennen. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen