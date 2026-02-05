Ausblick: HeidelbergCement India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HeidelbergCement India wird am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,950 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 313,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll HeidelbergCement India 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,49 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HeidelbergCement India 5,43 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,99 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,71 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 23,61 Milliarden INR, gegenüber 21,49 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at