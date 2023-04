Ausblick: Helen of Troy legt Quartalsergebnis vor

Helen of Troy gibt am 26.04.2023 die Zahlen für das am 28.02.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD gegenüber 2,51 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 457,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 582,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,31 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 12,36 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,22 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at