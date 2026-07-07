Ausblick: Helen of Troy legt Quartalsergebnis vor

Helen of Troy präsentiert am 08.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,011 USD gegenüber -19,650 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,58 Prozent auf 374,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Helen of Troy noch 372,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -39,080 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,79 Milliarden USD, gegenüber 1,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at