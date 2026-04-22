Helen of Troy Aktie

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WKN: 869993 / ISIN: BMG4388N1065

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Helen of Troy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Helen of Troy lädt am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Helen of Troy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,705 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,22 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Helen of Troy in dem im Februar abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 450,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 484,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,43 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,37 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,77 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,91 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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