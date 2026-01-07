Ausblick: Helen of Troy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Helen of Troy lässt sich am 08.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Helen of Troy die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,68 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Helen of Troy 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 502,2 Millionen USD gegenüber 530,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,38 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD, gegenüber 5,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at