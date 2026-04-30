Helgeland Sparebank Primary Capital Cert. Aktie

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593137 / ISIN: NO0010029804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Helgeland Sparebank Primary Capital Cert legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert gibt am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,56 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 17,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,30 NOK erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Helgeland Sparebank Primary Capital Cert in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 285,2 Millionen NOK im Vergleich zu 654,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,86 NOK, gegenüber 14,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,56 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Helgeland Sparebank Primary Capital Cert.

mehr Nachrichten