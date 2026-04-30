Ausblick: Helgeland Sparebank Primary Capital Cert legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert gibt am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,56 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 17,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,30 NOK erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Helgeland Sparebank Primary Capital Cert in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 285,2 Millionen NOK im Vergleich zu 654,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,86 NOK, gegenüber 14,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,56 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at