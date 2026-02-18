Ausblick: Helgeland Sparebank Primary Capital Cert präsentiert Quartalsergebnisse

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,99 NOK je Aktie gegenüber 3,95 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 290,7 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 54,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,53 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 16,20 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,19 Milliarden NOK aus, im Gegensatz zu 2,55 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

