Ausblick: Helios Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Helios Technologies gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,689 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Helios Technologies ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,57 Prozent auf 220,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie, gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 849,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 839,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at