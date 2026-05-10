Helios Technologies Aktie
WKN DE: A2PMGD / ISIN: US42328H1095
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Helios Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Helios Technologies gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,689 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Helios Technologies ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,57 Prozent auf 220,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie, gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 849,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 839,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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