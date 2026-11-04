Helios Technologies Aktie
WKN DE: A2PMGD / ISIN: US42328H1095
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Helios Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Helios Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,755 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 219,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,18 USD je Aktie, gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 894,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 839,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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