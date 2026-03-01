Ausblick: Helios Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Helios Technologies lädt am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,719 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Helios Technologies 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 197,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 825,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 805,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at