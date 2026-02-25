Ausblick: Hellenic Telecommunications Organizations OT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hellenic Telecommunications Organizations OT wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen, dass Hellenic Telecommunications Organizations OT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Hellenic Telecommunications Organizations OT im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 990,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 965,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,59 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,897 USD je Aktie, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 4,08 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

