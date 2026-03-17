HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Analysten im Fokus
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17.03.2026 07:10:06
Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HelloFresh präsentiert in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,08 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,56 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 EUR, gegenüber -0,820 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 6,81 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 7,66 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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