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Experten-Erwartungen 05.05.2026 07:01:06

Ausblick: HelloFresh verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: HelloFresh verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von HelloFresh.

HelloFresh wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,673 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,770 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,98 Prozent auf 1,68 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh noch 1,93 Milliarden EUR umgesetzt.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,421 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,38 Milliarden EUR, gegenüber 6,76 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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