WKN: 851292 / ISIN: US4234521015

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Helmerich Payne präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Helmerich Payne öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,098 USD je Aktie gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 45,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 985,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 677,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,453 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,660 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 3,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

