Ausblick: Helmerich Payne präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Helmerich Payne wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,11 Prozent auf 987,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,235 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,660 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,96 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at