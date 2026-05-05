Ausblick: Helmerich Payne vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Helmerich Payne stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,048 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Helmerich Payne noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 945,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,080 USD je Aktie, gegenüber -1,660 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 3,97 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at