Hemisphere Energy Aktie

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WKN DE: A0RM3S / ISIN: CA4236301020

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14.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hemisphere Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hemisphere Energy lädt am 15.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,060 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hemisphere Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Hemisphere Energy 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 19,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hemisphere Energy 19,2 Millionen CAD umsetzen können.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,290 CAD, gegenüber 0,340 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 92,8 Millionen CAD im Vergleich zu 79,7 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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