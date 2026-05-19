Hemlo Mining Aktie
WKN DE: A41UK3 / ISIN: CA42366G1046
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hemlo Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hemlo Mining gibt am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,143 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hemlo Mining noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 158,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,643 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 745,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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