Ausblick: Hemlo Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hemlo Mining gibt am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,143 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hemlo Mining noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 158,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,643 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 745,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at