Hemlo Mining Aktie
WKN DE: A41UK3 / ISIN: CA42366G1046
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hemlo Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hemlo Mining wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,064 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 128,0 Millionen USD für Hemlo Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,398 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 698,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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