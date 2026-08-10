Ausblick: Hemlo Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hemlo Mining wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,064 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 128,0 Millionen USD für Hemlo Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,398 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 698,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at