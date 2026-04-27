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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hemnet Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hemnet Registered gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,760 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 29,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,08 SEK erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 328,5 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 258,4 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,03 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,49 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,64 Milliarden SEK, gegenüber 1,53 Milliarden SEK im Vorjahr.

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